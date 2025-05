To dość istotny problem. Westinghouse w Bułgarii zawarł tak wspaniałą umowę że większość podwykonawców jest z poza Bułgarii chociaż technologicznie przecież ich firmy są w stanie zbudować fundament czy same budynki.



Zarobią na nas miliardy więc trzeba pilnować żeby jak najwięcej podwykonawców którzy mają technologię na konkretne prace robiły polskie firmy - wtedy ma to jakiś pozytywny skutek dla polskich firm.



Lepiej żeby Westinghouse nie ściągał swoich podwykonawców z poza polski.