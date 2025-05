to coś w stylu jak chipsy. Za kawałek p----------o ziemniaka płacisz chore pieniądze xD

No tak, zjedzenie chipsów to dokładnie to samo co zjedzenie kartofla z garnka. XDTy to chyba z tych, których nigdy nie będzie stać na porszaka czy Ferrari, więc ogłaszasz wszem i wobec, że kupienie takich samochodów to głupota, bo Fiat Punto wozi na ryby tak samo.