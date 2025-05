Zdecydowanie Windows to system o charakterze pasożytniczym. Unikam jak ognia, ale chyba nie uda mi się udowodnić synowi, który obecnie używa manjaro, garudy że nowy komp do grania z mocna karta też powinien być z dystrucją Linuxa. Raz, że procent gier grywalnych na linuxa oscyluje od 20%(pewniaki) do 40%(może być drobny problem) a po drugie driver do nVidia to jakiś żart. Radeony wcale nie są lepsze a to co przechodziłem ostatnio z Pokaż całość