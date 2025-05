"Właścicielowi agresywnego amstaffa może grozić kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 zł lub nagana" - to jest właśnie największy absurd w takich sytuacjach.

Jakby im groziła grzywna od 5000 do 10 000zł lub pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy to od razu więcej buraków pilnowałoby swoich bestii.



Pies z kolei do utylizacji