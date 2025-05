Rozmowa przy kasie w kinie:

- ja uważam, że ten film był starszne słaby. No dno po prostu. To miała być komedia, a ja się nawet nie zaśmiałem.

PROSZĘ O NATYCHMIASTOWY ZWROT KASY ZA BILET.

- ale Pan wyszedł z filmu po 10 minutach projekcji...

- no to było słabe. Jak płacę za komedię to mam się śmiać na okrągło chyba, nie?

KOŃCZĘ OGLĄDANIE TEGO GUNWA. IDĘ DO INNEGO KINA

