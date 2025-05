Szwajcaria na potrzeby marketingu stworzyla nowa definicje "neutralnosci" czyli "neutralne panstwo" - to takie panstwo jakie zostane uznane przez inne panstwa za neutralne :)



Krótko mowiac, "neutralne panstwo" zeby byc "neutralnym panstwem" wcale nie musi byc neutralne.



To troche tak jakby powiedziec, ze madry czlowiek to taki który jest uznany przez grupe za madrego, a jak wiadomo na bezrybiu i rak ryba.