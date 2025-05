Najgorsze co można zrobić to próbować walczyć z prądem wodnym - tutaj gra jest przesądzona i prędzej padniesz z sił niż się wydostaniesz. Trzeba, przeciwnie do instynktu, poddać się prądowi - szczególnie w takim przypadku kiedy masz wielu ludzi którzy zgłoszą to do odpowiednich służb. Prąd, zależnie od ukształtowania dna, zakręca kilka/kilkanaście metrów od brzegu - lepiej zachować siły na utrzymanie się na wodzie niż z nim walczyć