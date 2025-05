typowi katolicy są typowi ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



siedzi i godzinę słucha o miłosierdziu, miłości, wybaczaniu i nadstawianiu drugiego policzka żeby 5 minut później zachęcać do rozjechania innej osoby.



autentycznie nie pojmuję jakie procesy muszą zachodzić w głowie takich osób



no i po co tacy ludzie chodzą na msze? z nudów? z przyzwyczajenia? uważają, że do zbawienia to wystarczy klękać na dźwięk dzwonka i klepać zdrowaśki jak piesek Pokaż całość