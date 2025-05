Zgodność z kotłownią 70% xddd wszystkiego się spodziewałem ale tego to nie.

No ale niestety są źle postawione pytania. Obecnie najlepszym wyjściem (można to sprawdzić pytając chatgpt np.) faktycznie jest zniesienie wszystkich dopłat do kredytów itd. ale ulga w podatku dochodowym jest ok. W przeciwieństwie do podatku katastralnego (który nigdy nie doprowadził do znaczących spadków cen nieruchomości, a długofalowo wręcz miał odwrotny skutek), nie przekłada się bezpośrednio na ceny mieszkań. Łącząc to Pokaż całość