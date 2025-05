Prawnie jeśli amstaf był na smyczy a podbiegł do niego pies, to mandat należy się właścicielowi zagryzionego psa. Jesli amataf zaatakował psa ofiare to mandat dla właściciela amstaffa. Jesli byly oba puszczone luzem to uśpić psa i właścicieli agresora i ofiary.