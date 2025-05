Hej "męskie" lewicowe pip*czki. Nie głosujcie na Trzaska i Hołownie. To że nagle teraz udają, że nie są za wycofaniem gotówki, nie zmienia faktu, że po wygranej wsadzą wam swoje zapewne nie za duże kootasiory w pupala twierdząc, że czasy się zmieniły i nie zostawią nawet napiwku za wasze ciasne szpary. No ale z drugiej strony wy to właśnie lubicie, więc tak w sumie se rzucam grochem o ścianę.