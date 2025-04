Akurat dziś dostałem od PKO BP maila z informacją, która w skrócie oznacza, że jeśli nie ściągnę sobie ich aplikacji do bankowości mobilnej, to nie będę mógł robić przez internet przelewów większych niż 50 000 zł. Jak będę miał aplikację, to wtedy zwiększą mi limit do 200 tys. lub do 300 tys. z dodatkowymi warunkami. Wszystko argumentowane bezpieczeństwem pieniędzy. Ludzie bez aplikacji przykładowo na wkład własny za mieszkanie już nie zapłacą.



