Jak zawsze wylewanie dziecka z kapiela. Receptomaty glownie dotyczyly ziola. Zamiast zalegalizowac ziolo, to ograniczyli dostep do wszystkich lekow. Tak samo z kamerkami, zamiast krytyczne obiekty zobowiazac do lepszej oslony przed nagrywaniem z zewnatrz, te skurczybyki zakazaly nagrywania, zeby kazdego mozna pociagnac do odpowiedzialnosci - w mysl zasady "dajcie czlowieka a paragraf sie znajdzie"