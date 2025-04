Tysiące ton starych paneli fotowoltaicznych szerokim strumieniem płynie do naszego kraju. Niemcy, zamiast je utylizować u siebie, wolą oddać je za darmo Polakom, a u nas są one sprzedawane jako tani zamiennik dla nowych urządzeń. Nikomu nie przeszkadza to, że zużyte urządzenia trafią do Polski