Debil się wpycha. Pech i za to zapłaci. Kierunek nie daje prawa wjazdu. Co innego powtarzalność aut. No ale żeby to zauważyli pracownicy GDDKiA, a nie policjanci czy ubezpieczyciel, gdyż sam fakt powtarzalności wypadku w tych samych okoliczności ościach powinny dać komuś po drodze do myślenia.

Na dwupasmówce w mieście. Musiałem się zatrzymać na lewym pasie i poczekać aby zjechać na prawy, bo jikt nie chciał wpuścić. Nie znaczy to, że powinienem Pokaż całość