Czyli putler z trumpkiem się dogadali, powoli powoli będą sie wycofywać z Polski, a to jednocześnie da przyzwolenie putlerowi na totalny rozpiernicz w Europie, a na pewno w ukrainie - oby się szybko kadencja tego idioty trumpa skończyła, bo jeszcze do nas zawita ruski mir, a skoro tusk, kamysz, duda mówią że nic sie nie dzieje, taki był plan itd to śmiem twierdzić z 99% zgodnością że - kłamią.