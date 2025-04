dzięki temu wyrokowi deweloperka ma dwa wyjścia:

1 - szybko zacząć przenoszenie właśności na nabywców

2 - co roku podnosić cene m2 o wartość podatku plus koszta operacyjne



raczej wybiorą to drugie bo się bardziej opłaca



albo 3 reity jakoś muszą się zainstalować