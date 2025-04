To dobrze pokazuje kto rządzi w tym kraju.

Tusk zabrał się za zniesienie obowiązku meldunkowego i dobrze mu szło.

Kto to zablokował? Służby. Zesrali się, że nie będzie wiadomo gdzie kogo szukać.

Tusk nie ma żadnego interesu politycznego, zwłaszcza przed wyborami, żeby wprowadzać ten obowiązek.

Komu on jest potrzebny? Służbom.

Jak każdy polityk w Polsce, Tusk jest posłuszny służbom.