Kolejne relacje pracowników rzucają światło na kulisy restrukturyzacji IBM. W niektórych przypadkach zwalniani pracownicy byli zmuszani do szkolenia swoich następców w Indiach. „Miałem nauczyć nowych pracowników wszystkiego, co wiem. Po zakończeniu szkolenia dostałem wypowiedzenie” – powiedział jeden z informatyków cytowanych przez media.



„IBM jasno dał do zrozumienia, co jest dla niego priorytetem: tańsza siła robocza, niezależnie od jakości i doświadczenia” – podsumowuje jeden z byłych pracowników.