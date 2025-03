Niepopularna opinia: każdy idący do armii zakłada że może skończyć jako ofiara.

W życiu nie walczyłbym za ten kraj w obecnym kształcie, gdzie państwo traktuje swoich obywateli jak śmieci.

Broni do ręki nie chcą dać bez zezwoleń, ale jakby coś się stało to każdemu jednemu dadzą zardzewiały samoczynny karabin i powiedzą WALCZ.