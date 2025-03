Zapraszam do odwiedzenia osiedli mieszkaniowych typowych dla miast małych i dużych. Co widzicie? Bloki , bloki małe i duże. Czy widzicie tam warunki do posiadania pojazdu elektrycznego? Mam wrażenie ,że niektórzy żyją w takiej bańce ,że nie dostrzegają jak wygląda rzeczywistość , polska rzeczywistość .