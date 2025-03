Biali ludzie mieli bardzo długą historią wystawiania szczątków członków pierwotnych plemion jako eksponatów muzealnych. Czasem były to szczątki dość niedawnych ludzi. Aż do poziomu walki o ciało świeżo zmarłego i wyrywanie go z rąk krewnych, żeby go przerobić na szkielet do gablotki bo pasował do jakiejś poronionej teorii o cechach rasowych. I taka jest po takich czasach reakcja.