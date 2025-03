Przyglądałem się debacie medialnej w Niemczech i widzę, jak zmieniały się tam argumenty wraz z rozwojem sytuacji. W Polsce te argumenty są kopiowane i przedostają się do naszych debat, to dosłownie kalka. I ewolucja tej narracji wygląda tak:



1. Imigranci nie będą sprawiali problemu, to tylko prawacka psychoza.

2. Nawet jeżeli jeden zgwałcił/zabił, to tylko jednostka, nie można generalizować. Poza tym Polacy też gwałcą.

3. Problem jest, ale to rasistowskie społeczeństwo jest Pokaż całość