W momencie siłowego wcielenia obywatela do wojska traci on prawa niezależnie od własnej woli, przestaje być człowiekiem. Ciężko się spodziewać, że na jakimkolwiek etapie będzie traktowany jak partner. Te frazesy o prawach i obowiązkach to tylko fasada, biznes państwowy ma się kręcić, Ci co nim kręcą są wyłączeni spod przymusu.