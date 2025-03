"Policjanci z Gdyni zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 21:30, na ulicy Morskiej. Zaskoczeniem dla funkcjonariuszy okazało się, że 52-letni kierowca, obywatel Ukrainy, posługiwał się prawem jazdy wydanym..."