Artykuł typu "może tak być, ale zobaczymy jak już decyzja zapadnie, bo jeszcze nie zapadła". Nie brak opinii, że autor w tytule mógł się więc uciec do manipulacji ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Wołajcie jak już będzie wiadomo ile tej kary dostali, to wtedy będziemy mogli rozstrzygnąć jak to jest łagodne lub niełagodne.