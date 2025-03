Nie jestem specjalistą więc się wypowiem.

Newralgiczny to przesmyk suwalski był przed wstąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO. Obecnie Rosja nie ma sił do odcięcia państw bałtyckich od strony morza. Wydaje mi się wręcz, ze nie ma sił na lądzie do przejęcia przesmyku. A nawet gdyby jakimś cudem, w wyniku zaskoczenia, udało by się im ten teren zając, nie byliby w stanie go utrzymać. Nie dysponują wystarczająca logistyką.