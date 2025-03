Kiedyś byłem świadkiem solówki dwóch meneli. Lali się po mostach równo. Nagle jeden przerwał walkę i powiedział:

- Krzychu, ale nie ma ciągnięcia za włosy.

- Dobrze, i z kopa też nie.

Poczym dalej zaczęli się narażać. Jak opadli z sił to zaczęli na spokojnie wyjaśniać źródło konfliktu zmierzając do spożywcza w we wiadomym celu. Kiedyś to były czasy. Dziś już nie ma czasów.