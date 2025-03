Sytuacja wydaje się prosta do oceny, samochód, którym jechała Gersdorf wpuścił ten wlączający się do ruchu, ale nie zauważył wąskiego motocykla, który pewnie jechał z dużą prędkością (raczej wątpliwe, ze 200, to pewnie "biegly" ciągnął w górę). Kierowca chciał dobrze, ale niestety doprowadził motocykliste do wypadku. Wina nadmiernej prędkosci w 90% + 10% kierowcy osobówki.



To jednak, że się nie zatrzymał, to już ucieczka z miejsca wypadku. Miał nadzieję, że nikt tego Pokaż całość