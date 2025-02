Zabawne kiedy czyta się zdziwionych Polaków:

"Dlaczego Waldemar Buda wprowadził BK2%, kiedy ostrzegano, że podniesie on ceny nieruchomości?"

"Dlaczego PSL chce wprowadzić dopłaty, mimo, że podniosą one ceny nieruchomości?"

"Dlaczego rozważa się wprowadzenie REITów, mimo że na Zachodzie podniosły one ceny nieruchomości?"



Otóż drodzy rodacy, oni to robią ŻEBY podnieść ceny nieruchomości. U nas wprowadza się rozwiązania sprawdzone za granicą, które NA PEWNO podniosą ceny nieruchomości, bo politycy zarabiają w inny sposób,