Igrzyska Europejskie to impreza o nikłym prestiżu - nawet, gdy próbuje się go sztucznie zwiększyć poprzez uczynienie zawodów kwalifikacjami do prawdziwych Igrzysk. Służy przede wszystkim do sportwashingu przez władze autorytarne (Białoruś, Azerbejdżan) albo takie mające kiepską prasę za granicą (Polska PiS). Gospodarzem następnej edycji ma być... Turcja Erdogana. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )