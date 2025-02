Wasze opinie kształtują serwis – oto efekty ostatnich badań i Waszych sugestii!

Nieustannie dążymy do tego, aby serwis jak najlepiej odpowiadał na Wasze potrzeby. Dlatego regularnie prowadzimy badania wśród użytkowników – analizujemy ankiety, testujemy nowe rozwiązania i sprawdzamy, co działa najlepiej. Tym razem chcemy podzielić się efektami ostatnich badań oraz wypracowanymi zmianami, które powstały na podstawie opinii i sugestii Wykopowiczów biorących udział w badaniach.

Teraz czas na kolejny krok – chcielibyśmy, aby większa część Społeczności miała możliwość zapoznania się z wypracowanymi rozwiązaniami. Wasze komentarze, opinie i sugestie pomogą nam dopracować nowe funkcje i upewnić się, że idziemy w dobrym kierunku.

Co nowego?

1. Rekomendowane – nowa sekcja w lewym panelu

Wprowadzamy sekcję „Rekomendowane”, która będzie prezentować treści dopasowane do Waszych zainteresowań. Algorytm będzie analizował Waszą aktywność – m.in. czytane treści, oddane głosy oraz udział w dyskusjach – aby sugerować najbardziej wartościowe materiały. Celem tej funkcji jest ułatwienie dostępu do interesujących Was treści, bez konieczności ręcznego przeszukiwania całego serwisu.

2. Ocena treści rekomendowanych – dostosuj rekomendacje do swoich potrzeb

Na stronie głównej, obok wykopanych znalezisk, znajdziecie również rekomendowane treści. Pomogą one szybciej dotrzeć do informacji zgodnych z Waszymi zainteresowaniami. Wiemy jednak, że algorytm nie zawsze trafia w 100% w Wasze preferencje, dlatego dajemy Wam pełną kontrolę nad rekomendacjami. Możecie oceniać wyświetlane propozycje – jeśli dana tematyka Was nie interesuje, wystarczy ją oznaczyć, a system będzie wyświetlał mniej podobnych znalezisk i wpisów. Dzięki temu rekomendacje będą coraz lepiej dopasowane do Waszych rzeczywistych oczekiwań.

_____

3. Zapisane – wszystko w jednym miejscu

Sekcja „Ulubione” zmienia swoją nazwę i funkcję – teraz znajdziecie ją pod nazwą „Zapisane”. To miejsce, w którym zgromadzicie wszystkie treści, do których chcecie wrócić później. Dzięki tej zmianie kładziemy większy nacisk na wygodę i przejrzystość – zamiast ograniczać się do „ulubionych” materiałów, możecie swobodnie zapisywać wszystkie wpisy i znaleziska, które uznacie za warte uwagi. Jeśli natraficie na interesującą treść, ale nie macie czasu jej przeczytać, wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać ją do sekcji „Zapisane”. Wszystkie zapisane materiały będą teraz dostępne w jednym miejscu, co pozwoli Wam łatwiej zarządzać swoimi treściami i szybko do nich wracać.

4. Obserwowane tagi i użytkownicy – łatwiejszy dostęp do interesujących treści

Upraszczamy sposób organizacji treści, rezygnując z mniej popularnych kategorii głównych na rzecz rozwiązania, które lepiej odpowiada Waszym zainteresowaniom. W lewym menu pojawi się sekcja z obserwowanymi przez Was tagami i użytkownikami. Dzięki temu szybciej dotrzecie do interesujących Was tematów i osób, bez konieczności przeszukiwania ogólnych kategorii. To poprawi nawigację i sprawi, że łatwiej będzie Wam znaleźć to, co dla Was jest naprawdę istotne.

5. Zapisane Wyszukiwania zamiast Kategorii Własnych – większa elastyczność w organizacji treści

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z Was korzystali z ‘Kategorii własnych’ do organizacji treści, dlatego nie rezygnujemy całkowicie z tej funkcji. Wprowadzamy Zapisane Wyszukiwania – rozwiązanie, które nie tylko zapewni lepszą personalizację przeglądanych materiałów, ale także umożliwi większą swobodę w ich porządkowaniu. Będziecie mogli tworzyć własne listy oparte na zapisanych frazach, logiach, tagach, a nawet domenach, dostosowując je do swoich preferencji. Wszystkie dotychczasowe Kategorie Własne zostaną automatycznie przekształcone w Zapisane Wyszukiwania, więc nie stracicie żadnych danych. Dzięki temu zyskacie bardziej elastyczne narzędzie, idealnie dopasowane do Waszego sposobu korzystania z serwisu.

6. Powrót Hitów na belkę – szybki dostęp do najpopularniejszych treści

Na Waszą prośbę przywracamy zakładkę „Hity” w górnej nawigacji. Dzięki temu będziecie mogli łatwiej i szybciej dotrzeć do najbardziej popularnych i angażujących treści na Wykopie, które cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników.

_____

Pytania do Was:

Czy możliwość oceny treści rekomendowanych i wpływania na ich liczbę (np. otrzymywania mniej treści z danej tematyki) będzie dla Ciebie przydatna?

W nowym lewym menu pojawi się sekcja "Zapisane". Czy uważasz, że będzie to przydatne rozwiązanie do przechowywania treści, które chcesz przeczytać później?

Zrezygnujemy z Kategorii Głównych, a zamiast tego w lewym panelu pojawią się obserwowane tagi i ludzie. Czy uważasz, że takie rozwiązanie ułatwi Ci odnalezienie interesujących treści? Co myślisz o tym, że w lewym panelu będą widoczne nie tylko obserwowani tagi, ale również obserwowani ludzie?

Wprowadzamy ‘Zapisane Wyszukiwania’ zamiast ‘Kategorii własnych’. Czy uważasz, że ‘Zapisane wyszukiwania’ będą dla Ciebie pomocne?

_____

Podzielcie się swoimi wnioskami! To Wy tworzycie Wykop, więc każda sugestia ma dla nas wielką wartość. Dzięki Waszemu zaangażowaniu Wykop staje się lepszym miejscem! (ʘ‿ʘ)

Pozdrawiamy