pieśni, które, jak uważają badacze, służą do przyciągania partnerek

Jednak naukowcy podkreślają, że ten statystyczny wzorzec nie prowadzi do wniosku, że śpiew wielorybów jest językiem, który przekazuje znaczenie. – Ujawnienie tych struktur w śpiewie wielorybów było nieoczekiwane i sugeruje, że to zachowanie kulturowe zawiera kluczowy wgląd w ewolucję złożonej komunikacji w królestwie zwierząt. Śpiew wielorybów nie jest językiem,

Pokaż całość

- Come on Barbie, let's go party!- Life in ocean, in the motion!