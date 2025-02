Samotne matki z małym mokebe to mały procent. Samotne matki z rodowitym to większy. Wolne, ale po przejściach, którym wyczerpał się poziom uczuć do mężczyzny jest jeszcze większy. Pracuję na 2/3 etatu w typowym biurze, gdzie są kobiety w przedziale lat 22-45. I wystraczy godzina z nimi, by cały idealizm zleciał do poziomu zerowego. Od dobrych paru lat nie tęsknię do żadnego związku, bo na szczęście blackpill i redpill zdemitologizowały kobietę.