Wiadome jest, że tego typu algorytmy zrewolucjonizują diagnostykę medyczną. W sumie od dawna to robią tylko nie nazywało się to "AI".

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z danymi w formie liczbowej, obrazami itp algorytmy staną się lepsze niż najbardziej doświadczeni lekarze. I bardzo dobrze, bo mam dosyć słuchania trzech różnych opinii od dwóch lekarzy na temat wyników moich badań .



Wkurzają te clickbaity i używanie wszędzie "AI". Dla zwykłych ludzi to brzmi Pokaż całość