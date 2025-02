Ja nie bardzo rozumiem, co to jest za akcja. Grube miliony poszły na zakup pociagow, ktore nie moga jezdzic, bo jakis Janusz biznesu stwierdzil, ze skoro u niego nie chca serwisowac, to bedzie oferowal cos w stylu "gwarancji do bramy" i wbil na chama do kodu instrukcje majace symulowac awarie, gdy pociagi sa serwisowane u konkurencji. A jedyne nieprzyjemnosci spotykaja na razie firme, ktora to odkryla. Przeciez te pociagi powinny byc zwrocone, Pokaż całość