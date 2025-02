"zaleca się, aby chorzy na mięsaki byli leczeni wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach lub w jednostkach z dużym doświadczeniem w leczeniu, w których jest leczonych minimum 25 chorych na mięsaki rocznie (Klinika Onkologii IMID spełnia to kryterium). " IMID - Instytut Matki i dziecka w Warszawie

"Mięsak prążkowanokomórkowy to stosunkowo rzadki nowotwór, który występuje w większości u dzieci w wieku od 1 do 5 lat, a już sporadycznie wśród nastolatków. U osób dorosłych Pokaż całość