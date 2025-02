Ten zeszyt wygląda na przepisany podręcznik i to przepisany po raz drugi bo pierwszy to pewnie był pisany w brudnopisie. Nauczyciele dyktują jak z karabinu bo wiecznie czasu brakuje, a uczniowie mają się jeszcze bawić w kaligrafię? No to jest najważniejsze na lekcji xD I jeszcze te zachwyty tetryków na linkedinie, dla których nauka jednostek miar w III klasie liceum to wysoki poziom xD