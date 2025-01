Oby, bo jak znowu będzie ta historia z ostatnich wieków powtórzona to będę uciskać i wypędzać wszystkich obcych i ci znowu wylądują u nas. Ciekawe czy wtedy znów chcieli by nas zbawiać ich eksterminacją xD



Schengen jest do kasacji absolutnej od kiedy np. do Schengen włączono Gruzję która jest w stanie wojny z Rosją i nie ma granic jasnych a nawet nie jest w EU. Rozumiem że chcieli dać od marca 2017 Pokaż całość