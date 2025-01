I tak będzie. Łódź to taka kloaka, której nikt nie chce. Jedna Zdanowska z PO/KO, która jest zabetonowana i tyle. Bo nawet PiS nie chce Łodzi, ale to dobrze, bo najgorszy prezydent, Kropiewnicki, był z PiSu. I po jego rządach, dopóki większość łodziaków, która go pamięta, będzie żyła to PiS w Łodzi nie wygra.

Więc podsumowując. Albo Zdanowska z PO/KO (bo nikogo innego nie wystawią), PiS, który nie ma żadnych szans w Pokaż całość