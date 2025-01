Moim zdaniem wolność słowa jest podstawą, która pcha ludzkość do przodu. To swojego rodzaju sposób na zachwianie statusu quo. Bez wolności słowa nie ma rozwoju. To właśnie przez brak obaw przed konsekwencjami tego co mówimy i robimy pozwoliło rozwinąć się ludzkości tak bardzo.



Zresztą brak swobodnego wyrażania swojego zdania prowadzi do wszechobecnego kłamstwa, a jeśli wszyscy kłamią - rozwija się totalitaryzm.