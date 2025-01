Spółka DeepSeek deklaruje, że przeznaczyła na szkolenie nowe modelu AI ok. 6 milionów dolarów i zajęło jej to kilka miesięcy, co stanowi zaledwie ułamek kwoty i czasu, który konkurencja z USA musiała poświęcić, aby wytrenować obecne modele sztucznej inteligencji głównych konglomeratów