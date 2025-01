500+/800+ miało wspierać rodziny i ratować polską demografię, tymczasem Ukraińcy bez skrupułów korzystają z tych środków, by za kilka lat wyjechać na Zachód Europy lub do Kanady. Miliardy co roku idą w błoto bo wskaźnik dzietności w Polsce jest obecnie jednym z najniższych na świecie. Za sprawą PISu jesteśmy największym frajerem Europy, a może i Świata, a wszystko to z naszej ciężkiej pracy i podatków.