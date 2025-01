Dla UE wszystko jest złe co nikomu nie przeszkadza, a to co rzeczywiście jest problemem, to pozostaje nietknięte. Może by tak w końcu zakazać posiadania i hodowli maszynek do mielenia kości i mięsa zwanych potocznie pitbullami? Jak to jest, że zwierze które może z łatwością zabić, jest bez problemu dostępne i nawet nie ma wymogu by chodziło w kagańcu? No ale wiadomo, kameleony czy papugi są większym problemem...