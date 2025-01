Przecież tej debaty to nie da się słuchać, zebrało się kilku faflunów, którzy jedyne co potrafią to iść po kredyt do banku i ewentualnie zlecić remont i nagle to towarzystwo postanawia porywać się na analizy rynku, gospodarki i całej reszty. To tak jakby zebrać kilku właścicieli złomowisk i żeby prowadzili debatę o światowych zawirowaniach na surowcach oraz najnowszych technologiach wydobycia - strzelam, że i tak by lepiej się orientowali niż ta banda Pokaż całość