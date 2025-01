Super te nieszczęśliwe wypadki i przypadkiem zawsze je powodują statki nalezace do Chin lub Rosji. Taki to dziwny zbieg okoliczności. Nikt nie ma jaj, by w związku z takimi nieszczęśliwymi wypadkami zakazać im pływania w tym obszarze na okres 3 miesięcy lub pół roku w celu "przeszkolenia załogi statków".