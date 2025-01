Co w tej Islandii czy Norwegii tak emituje? Bo poza dluzszymi dojazdami miedzy miejscowosciami i lepszym utrzymaniem infrastruktury (maszyny) to nic nie przychodzi mi do glowy. Prad maja z odnawialnych zrodel, a sporo rzeczy ktore w Europie sa na gaz czy wegiel tam sa na prad.



W sumie na Islandii per capita by moglo wyjsc sporo z samego sylwestra, ogniska do nieba a potem tak nafajerwerkowane ze oddychac nie idzie