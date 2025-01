Powinni jeszcze Audi dowalić jakąś karę za niesłuszny pozew. Dla mnie to taki śmieszny koncert który najpierw dla swoich chciwości przerzucał produkcje wielu części do Chin żeby więcej zarobić na europejczykach a teraz płacze że Chińczycy przejęli technologię i zjedzą europejskie motoryzację... Tak zjedzą właśnie dzięki ich chciwości przez lata. Bo jakby jeszcze dzięki temu samochodu potaniały że przenieśli taką lwią część produkcji do Chin ale nie jest dokładnie na odwrót onni Pokaż całość