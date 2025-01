Godzina pracy na budowie Seby w 2004 roku to było 7zł. Teraz to jest jakieś 40zł. Przeglądy od tego czasu stoją w miejscu... Na początku jak na tamte czasy cena była za wysoka. Później była mniej więcej odpowiednia w latach 2010-2020. Ale od pandemii już ten biznes przestaje się spinać. Wielu ciągnie tylko z przyzwyczajenia. W tym momencie jak prowadzić stację to tylko razem z warsztatem. Inaczej nie ma to sensu. Część Pokaż całość