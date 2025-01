Te nasze Elity to są tak tępe ze ja to nie wiem. Przecież Trump najchętniej by osunął Natana Jaha bo ten przecież torpeduje wszelkie porozumienia na bliskim wschodzie .Tramp ma mu min. za złe że natan storpedował mu porozumienie trójstronne USA-EGIPT-Arabia Saudyjska za jego pierwszej kadencji. Trump podchodzi do wszystkiego jak do interesu i zarządzania firmą.